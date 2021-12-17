На переданных Украине катерах Island установят американское вооружение, - Неижпапа

Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заверил, что на катерах Island, которые США передали Украине, установят американское вооружение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью информационному агентству "АрміяInform"

"Что касается установки вооружения. Конечно, вооружение, которое установлено на "Славянске" и "Старобельске" - это лишь временное решение. Напомню, что все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-мм пушках и ракетах различного действия". Сейчас имеем окончательное решение по их доукомплектованию, некоторые боеприпасы уже получены, так что в следующем году мы приступим к установке этих систем на все 5 катеров", - подчеркнул он.

Кроме "Славянска" и "Старобельска", полученных Украиной в 2019 году, Неижпапа имел в виду также катера "Сумы" и "Фастов", переданных осенью этого года. Еще один катер Island готовят к передаче в США.

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Неижпапа добавил, что к 2023 году готовят получить первый британский корвет типа ADA и оборудовать его соответствующим вооружением и военной техникой, чтобы в 2024 году ввести его в состав военного флота. Этот корвет уже построен на 80%.

Корвет строят в рамках совместного британо-украинского сотрудничества, согласованного в ноябре 2021 года.

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