Посол Мельник провел переговоры с госминистром МИД Германии Линднером по практической помощи Украине. ФОТО

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обнародовал информацию о встрече с государственным министром МИД Германии Тобиасом Линднером.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мельник написал в твиттере.

Он подчеркнул: "Член нового правительства Германии, Госминистр МИД Тобиас Линднер (зеленые) прибыл только что в Украину. Это его первый визит. Ожидаем практической помощи Германии - в т.ч. военной - для предотвращения новой агрессии России и освобождения оккупированных Крыма и Донбасса.

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