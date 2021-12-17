Инженера, пытавшегося передать военные секреты в Россию, арестовали в США

ФБР арестовало экс-подрядчика Пентагона, жителя штата Южная Дакота, по подозрению в попытке передать России секретную информацию оборонного характера.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в официальном сообщении министерства юстиции США.

"Житель города Лид, 63-летний Джон Мюррей Роу-младший, пытался передать российскому правительству секретную информацию, связанную с национальной обороной", - информируют в сообщении.

Уточняется, что Роу почти 40 лет работал инженером-испытателем в нескольких компаниях-подрядчиках оборонного ведомства США. Его деятельность была связана с аэрокосмическими технологиями Военно-воздушных сил. У мужчины были допуски к информации и разработкам под грифами "секретно" и "совершенно секретно".

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Как отмечается, после того, как Роу совершил несколько нарушений правил внутренней безопасности и "проявил заинтересованность в российском вопросе", его признали лицом, представляющим потенциальную угрозу, и уволили с работы.

Параллельно ФБР приступило к тайной операции, чтобы выяснить, передает ли Роу секретную информацию другим странам. В марте 2020 года с ним встретился агент ФБР, выдававший себя за представителя правительства России. В течение следующих восьми месяцев подозреваемый передал более 300 электронных писем, содержащих среди прочего чувствительную для нацбезопасности США информацию. При этом, уточняется в сообщении, на то время Роу не работал в компаниях-подрядчиках Пентагона.

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