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Инженера, пытавшегося передать военные секреты в Россию, арестовали в США

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Инженера, пытавшегося передать военные секреты в Россию, арестовали в США
ФБР арестовало экс-подрядчика Пентагона, жителя штата Южная Дакота, по подозрению в попытке передать России секретную информацию оборонного характера.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в официальном сообщении министерства юстиции США.

"Житель города Лид, 63-летний Джон Мюррей Роу-младший, пытался передать российскому правительству секретную информацию, связанную с национальной обороной", - информируют в сообщении.

Уточняется, что Роу почти 40 лет работал инженером-испытателем в нескольких компаниях-подрядчиках оборонного ведомства США. Его деятельность была связана с аэрокосмическими технологиями Военно-воздушных сил. У мужчины были допуски к информации и разработкам под грифами "секретно" и "совершенно секретно".

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Как отмечается, после того, как Роу совершил несколько нарушений правил внутренней безопасности и "проявил заинтересованность в российском вопросе", его признали лицом, представляющим потенциальную угрозу, и уволили с работы.

Параллельно ФБР приступило к тайной операции, чтобы выяснить, передает ли Роу секретную информацию другим странам. В марте 2020 года с ним встретился агент ФБР, выдававший себя за представителя правительства России. В течение следующих восьми месяцев подозреваемый передал более 300 электронных писем, содержащих среди прочего чувствительную для нацбезопасности США информацию. При этом, уточняется в сообщении, на то время Роу не работал в компаниях-подрядчиках Пентагона.

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Топ комментарии

  • Микола Бабич f1f90c47
    а у нас Родиной торгуют прямо из офиса президента ... и никого арестовывать не собираются
  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    И какую страну.Это вам не Гандурас.
    Жить в самой передовой стране,и ее не любить,нужно быть идиотом.Что и показала ситуация.
  • Morar Anatolii
    Яким же потрібно бути покидьком щоб власну країну свинособакам продати.
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