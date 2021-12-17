Один украинский воин погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов войск РФ на Донбассе. В сутки враг 5 раз открывал огонь, - штаб ООС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в фейсбуке.
В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Песков враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Золотого-4 и Травневого противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов.
Недалеко от населенного пункта Павлополь российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.
"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.
Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - сообщили в штабе.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 17 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.