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Один украинский воин погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов войск РФ на Донбассе. В сутки враг 5 раз открывал огонь, - штаб ООС

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Один украинский воин погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов войск РФ на Донбассе. В сутки враг 5 раз открывал огонь, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 16 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного vинскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в фейсбуке.

В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Песков враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Золотого-4 и Травневого противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Павлополь российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

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"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - сообщили в штабе.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 17 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.

Один украинский воин погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов войск РФ на Донбассе. В сутки враг 5 раз открывал огонь, - штаб ООС 01

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Топ комментарии

  • Pawlo Kit
    Царство небесне загиблому.
    Найшвидшого одужання пораненому.
    Горіть у пеклі москалі !!!
  • Nikolaj Sverhun
    Головне ,щоб вертольотів хватало для слуг,на пікніки літать.Вічна память загиблому воїну!
  • Андерсен a4cbf7de
    Мы уже очерствели.... гибель и ранения на фронте стали обыденной рутинной статистикой... Печально... ( Перемирие говоришь.. ну- ну, Главное перестать стрелять ну да..., Заглянуть в глаза ( бездне) и не пытайся..) Соболезнуем семье и близким погибшего и скорейшего выздоровления раненому .
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