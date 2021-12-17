Украина в ОБСЕ: "В России стартовала новая кампания по очернению украинцев как экстремистов"

В России началась новая кампания массовых обвинений украинцев в экстремизме – подобно тому, как в сталинском СССР клеймили целые народы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

"В России стартовала новая кампания по очернению украинцев как экстремистов. Мишенью также стал единственный украинский журналист, аккредитованный в России. Это очень напоминает кампании 30-х годов в Советском Союзе, когда широко придумывались антигосударственные центры, чтобы оправдать чистки против целых народов", - заявил Цимбалюк.

Дипломат указал на то, что последние соцопросы в России демонстрируют опасные последствия такой риторики – около 75% россиян признают возможность войны с Украиной.

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"Настроения российского руководства еще больше проясняются после очередного документального фильма с участием российского президента, недавно вышедшего в эфир к 30-летию распада Советского Союза. Для Владимира Путина распад Союза - это распад исторической России", - отметил глава украинской миссии в ОБСЕ.

Как сообщалось, российские СМИ в последнее время нагнетают истерию против Украины. В частности, ФСБ сообщила об аресте более ста членов "украинского радикального сообщества "М.К.У.", которые на самом деле оказались российскими правыми радикалами.

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В СБУ назвали это заявление ФСБ "частью скоординированной информационной операции, которую следует рассматривать исключительно сквозь призму гибридной войны".

Кроме того, единственного украинского журналиста в РФ, корреспондента агентства УНИАН Романа Цимбалюка, тамошние правоохранительные органы начали преследовать за якобы "разжигание межнациональной розни".