Макрон надеется на сдвиги в работе Нормандского формата в ближайшие недели
1 2619
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на прогресс в работе Нормандского формата в ближайшие недели.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран ЕС.
"Мы хотели бы продвинуться в этой работе в ближайшие недели", - сказал он.
Макрон отметил важность диалога с РФ на тему Украины.
"Нам нужно найти путь, который ведет к дискуссиям и политическому решению (кризиса на востоке Украины. – Ред.)", - добавил он.