В Украине за сутки от COVID-19 умерли 328 человек, зафиксировано 8899 новых случаев заражения, 21650 человек выздоровели

В Украине зафиксировано 8899 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 17 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Уже 46,1% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.

За сутки 16 декабря в Украине:

зафиксировано 8899 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 779, медработников – 98);

132991 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 43 939 человек, полностью иммунизированы – 89 038 человек, дополнительную дозу получили 14 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 028 человек;

летальных исходов – 328;

поправилось – 21 650 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 597 046 человек;

поправилось – 3 306 465 человек;

летальных исходов – 92 641;

проведено ПЦР-тестирование – 16 439 563.

С начала вакцинальной кампании привито 14 312 996 человек, из них получили первую дозу – 14 312 994 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 824 666 человек. В общей сложности проведено 27 137 674 прививки", - рассказали в Минздраве.







