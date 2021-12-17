В Украине за сутки от COVID-19 умерли 328 человек, зафиксировано 8899 новых случаев заражения, 21650 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"Уже 46,1% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.
За сутки 16 декабря в Украине:
зафиксировано 8899 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 779, медработников – 98);
132991 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 43 939 человек, полностью иммунизированы – 89 038 человек, дополнительную дозу получили 14 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано – 2 028 человек;
летальных исходов – 328;
поправилось – 21 650 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело – 3 597 046 человек;
поправилось – 3 306 465 человек;
летальных исходов – 92 641;
проведено ПЦР-тестирование – 16 439 563.
С начала вакцинальной кампании привито 14 312 996 человек, из них получили первую дозу – 14 312 994 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 824 666 человек. В общей сложности проведено 27 137 674 прививки", - рассказали в Минздраве.