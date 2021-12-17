Новости • Коронавирус и карантин

Украина – на шестом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

2 18685
Украина – на шестом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 17 декабря в мире зарегистрировали 722 972 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 7111 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 273 260 285 случаев инфицирования, из них 722 972 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5353599 человек, из них 7111 за минувшие сутки.

Украина – на шестом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 245,3 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 328 человек, зафиксировано 8899 новых случаев заражения, 21650 человек выздоровели

Украина – на шестом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 16-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 12-ю, по летальным случаям - 6-ю в мире и 4-ю в Европе.

Украина – на шестом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина – на шестом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19 04

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Eugen Mk
    Чо нового сказать то хотел? Вычисляешь наскоко у нас медицина убета в сравнении с немцами? Или охват тестами хочешь сравнить?

    Хехе?

    То шо признаешь не предотвращение уже хорошо, но это кагбе ставит прививачку в один ряд с теми, что для курей.
  • Eugen Mk
    Нет, не так. Кстати, не хотите вернуться к Польше?

    Цытатка:
    Летальность ковида
    Польша .........90306*100/3903445=2.31%
    Украина.........92641*100/3597046=2.58%

    Разница околонулевая

    Добавляем:
    Проколото
    Польша 56% 55% 14%
    Украина 32% 29% 14 чел

    Вывод? Не работает прививачка. Даже как у курей не работает.
  • irenka ko
    Антиваксери все дохнуть, але продовжують антиваксити.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости