Украинцев начали вакцинировать дополнительной дозой против COVID-19: Прививки получили уже 14 человек
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Дополнительную дозу вакцины против COVID-19 получили уже 14 человек.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что за прошедшие сутки 132 991 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 43 939 человек, полностью иммунизированы - 89 038 человек, дополнительную дозу получили 14 человек.
Напомним, 13 декабря глава Минздрава Виктор Ляшко подписал приказ, позволивший вводить дополнительную дозу вакцины против COVID-19.
Позже стало известно, что срок действия COVID-сертификата после дополнительной дозы не продлевается.