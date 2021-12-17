Рада сегодня заслушает Шмыгаля и планирует передать часть своего автопарка Минобороны и Генштабу ВСУ

Верховная Рада в пятницу, 17 декабря, во время часа вопросов к правительству заслушает доклад Премьер-министра Дениса Шмыгаля по социально-экономической ситуации в Украине и мерам правительства по решению проблемных вопросов.

Согласно ему, парламентарии сегодня планируют также рассмотреть проект постановления №6406 "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2022-2023 годах", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кроме того, депутаты намерены включить в повестку дня и принять решение по проекту постановления № 6438, которым предлагается передать на баланс Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил 60 транспортных средств, которые сейчас обеспечивают деятельность парламента.

Народные депутаты намерены рассмотреть во втором чтении законопроекты №4577 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки сферы спорта", №5641 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военного образования и науки" и №2064 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования развития виноградарства в Украине".

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К рассмотрению в первом чтении запланированы законопроекты №6051 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно административной ответственности граждан за нарушение таможенных правил", №6129 "Об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2021-2025 годы".

Кроме того, к повторному рассмотрению с предложениями Президента предложены законодательные инициативы №5253-1 "О внесении изменений в Закон Украины "О политических партиях в Украине" по усовершенствованию правового регулирования финансирования деятельности политических партий", №3475 "Об административной процедуре".

Повестка дня также предусматривает принятие решения народных депутатов о ратификации ряда международных документов.