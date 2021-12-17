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ВСУ получили модернизированные и отремонтированные на украинских заводах танки и БМП, - ГУР Минобороны

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ВСУ получили модернизированные и отремонтированные на украинских заводах танки и БМП, - ГУР Минобороны
В ВС Украины поступит партия боевых машин, отремонтированных и модернизированных на отечественных предприятиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

"На днях два украинских завода передали ВС Украины отремонтированные и модернизированные танки и БМП.

Львовский бронетанковый завод сообщил о передаче Вооруженным Силам Украины модернизированных танков Т-64 и капитально отремонтированных БМП-1. В свою очередь Житомирский бронетанковый завод заявил об отгрузке армейцам партии отремонтированных и модернизированных БМП-2 и БРЭМ-2", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что эти ремонтные предприятия входят в состав Государственного концерна "Укроборонпром", генеральный директор которого Юрий Гусев заявил о готовности концерна увеличить объемы производства вооружения и военной техники для нужд ВС Украины.

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ВСУ получили модернизированные и отремонтированные на украинских заводах танки и БМП, - ГУР Минобороны 01

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Зато 3 млрд денег перекинули с оборогзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022. Два года ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.
  • макаренко юра
    Злидні.Навіть соромляться назвати кількість відремонтованого.Військова таємниця ?
    Андрій Павловський:
    "Із 4 млд. грн, що були на рахунках МО на закупівлю озброєння, вчора пізно ввечері та другим траншем сьогодні о 7 годині ранку, 3 млд. грн. були перекинуті на ТК "Дом" і "Рада"."
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