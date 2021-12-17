ВСУ получили модернизированные и отремонтированные на украинских заводах танки и БМП, - ГУР Минобороны

В ВС Украины поступит партия боевых машин, отремонтированных и модернизированных на отечественных предприятиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

"На днях два украинских завода передали ВС Украины отремонтированные и модернизированные танки и БМП.

Львовский бронетанковый завод сообщил о передаче Вооруженным Силам Украины модернизированных танков Т-64 и капитально отремонтированных БМП-1. В свою очередь Житомирский бронетанковый завод заявил об отгрузке армейцам партии отремонтированных и модернизированных БМП-2 и БРЭМ-2", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что эти ремонтные предприятия входят в состав Государственного концерна "Укроборонпром", генеральный директор которого Юрий Гусев заявил о готовности концерна увеличить объемы производства вооружения и военной техники для нужд ВС Украины.

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