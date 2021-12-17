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Штамм "Омикрон" - самая большая угроза для здоровья, - G7

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Штамм "Омикрон" - самая большая угроза для здоровья, - G7
Министры здравоохранения стран G7 рассматривают штамм "Омикрон" как наибольшую текущую угрозу для здоровья населения во всем мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

"Глубоко озабоченные ростом количества случаев заболевания, министры согласились с тем, что эти события следует рассматривать как наибольшую текущую угрозу для здоровья населения во всем мире. Как никогда важно тесно сотрудничать, отслеживать и обмениваться данными. Это будет ключом к разрешению ситуации, быстро развивающейся", - говорится в сообщении.

Министры отметили важность равного доступа к диагностике, секвенированию генома, вакцин и терапевтических средств.

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