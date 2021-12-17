Власть узурпирует контроль над телеканалом "Рада": договоренности о возвращении к предыдущему формату не выполняются, - нардеп "Голоса" Рудик

До сих пор продолжается заседание лидеров фракций и руководства Верховной Рады по телеканалу "Рада".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады глава партии "Голос" Кира Рудик.

"К большому сожалению, те договоренности, которые были достигнуты вчера, не выполнены. Вы видите, что телеканал "Рада" продолжает свою речь в том же формате, который был раньше. Мы считаем это совершенно недопустимым, ведь были договоренности между руководством парламента и оппозиционными фракциями о том, что будут придерживаться Регламента и положения о работе телеканала "Рада". Но мы видим, что власть, как не выполняет свои обещания, данные народу Украины, так же не считает необходимым выполнять обещания, которые дали оппозиции", - отметила она.

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По словам Рудик, "Голос" считает недопустимым то, каким образом сейчас власть узурпирует контроль над телеканалом "Рада".

Напомним, 15 декабря стало известно, что на обновленном канале "Рада" будут работать бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK. Сам телеканал утверждает, что не имеет отношения к этому видеоролику. Среди вовлеченных в "обновление" канала - скандальный политтехнолог Владимир Петров, который в 2013-м писал, что "Я ваш майдан в рот е#ал".

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