Кулеба рассказал о десяти победах украинской дипломатии в 2021 году. СПИСОК

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал 10 побед украинской дипломатии в 2021 году.

Об этом Кулеба заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Начал глава МИД с первых за 30 лет стратегий внешнеполитической деятельности – азиатская и африканская стратегия, стратегия публичной дипломатии и коммуникационная стратегия МИД.

Второй победой стало создание Крымской платформы, третьей – визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты и переговоры с новой администрацией президента США Джо Байдена.

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Открытие новых экономических способностей украинских компаний и экспансия украинского экспорта стали четвертой победой. А пятой – укрепление украинского войска усилиями дипломатов.

Кулеба напомнил о запуске Ассоциированного трио и его признании со стороны ЕС, а также деэскалации угроз по безопасности весной и действиях партнеров по разработке пакета сдерживания России.

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"Восьмое. Эвакуация из Афганистана и Сектора Газа около тысячи человек. Девятое. Сохранение возможностей для путешествий украинцев по Европе. Десятое. Гордость за Украину, которую мы укрепляли в течение этого года. Мы провели Саммит первых леди и джентльменов, привезли Конституцию Пилипа Орлыка в Украину, захватили позиции лидеров в противодействии дезинформации, обеспечили решение о возвращении скифского золота и внесении крымско-татарского орнамента орнек в список ЮНЕСКО", - отметил министр.