Взрослую и детскую областные больницы реконструируют в Киевской области, - ОГА

В Киевской области будут реконструированы две областные больницы — взрослая и детская.

Об этом сообщает Киевская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о реконструкции и капитальном ремонте девяти корпусов областной клинической больницы, которая находится в Киеве, и восьми корпусов областной детской больницы в Боярке.

По областной детской больнице сейчас проводятся публичные торги на разработку проектно-сметной документации.

"В течение этого года мы модернизировали приемные отделения в наших опорных медучреждениях, а также строили новые сельские амбулатории. Таким образом, мы усилили медицинскую сеть по области. В следующем году сделаем ее более эффективной, ведь реконструируем наши областные больницы — и взрослую, и детскую", — сообщил глава ОГА Василий Володин.

Именно в эти больницы, по словам главы ОГА, попадают тяжелые пациенты со всего региона, поэтому условия для людей там должны быть на самом высоком уровне.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" уже отремонтировано 600 сельских амбулаторий и около 200 приемных отделений, а в 2022 году начнется реконструкция 48 областных многопрофильных клинических больниц для взрослых, 24 детских областных больниц и 24 центров реабилитации ветеранов.

Напомним, по программе "Большая стройка" уже отремонтировано 600 сельских амбулаторий и около 200 приемных отделений, а в 2022 году начнется реконструкция 48 областных многопрофильных клинических больниц - 24 для взрослых, 24 для детей.

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