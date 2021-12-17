"Слуга народа" Арахамия о возможной остановке теплогенерирующих предприятий: Шмыгаль говорит, что никакого предупреждения от СБУ у него нет

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия спрашивал сегодня премьера Дениса Шмыгаля об информации СБУ о возможной остановке теплогенерирующих предприятий Украины.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Я только что подходил к премьеру. Он говорит, что не понимает. Никакого предупреждения от СБУ у него нет. Говорит, что это какая-то информационная волна и что эта информация не соответствует действительности", - отметил нардеп.

Арахамия соглашается с тем, что в Украине есть энергетический кризис, как и во всей Европе.

Читайте также: Подготовка к отопительному сезону 2021-2022 годов оказалась худшей за последние годы: власти рассчитывают на теплую погоду, - СМИ

"Ситуация сложная, но не такая, как сейчас рисуют в СМИ", – добавил он.

Напомним, Служба безопасности Украины направила Кабинету Министров Украины отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере.