"Слуга народа" Арахамия о возможной остановке теплогенерирующих предприятий: Шмыгаль говорит, что никакого предупреждения от СБУ у него нет
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Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия спрашивал сегодня премьера Дениса Шмыгаля об информации СБУ о возможной остановке теплогенерирующих предприятий Украины.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.
"Я только что подходил к премьеру. Он говорит, что не понимает. Никакого предупреждения от СБУ у него нет. Говорит, что это какая-то информационная волна и что эта информация не соответствует действительности", - отметил нардеп.
Арахамия соглашается с тем, что в Украине есть энергетический кризис, как и во всей Европе.
"Ситуация сложная, но не такая, как сейчас рисуют в СМИ", – добавил он.
Напомним, Служба безопасности Украины направила Кабинету Министров Украины отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере.