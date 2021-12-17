Россия как государство-оккупант отвечает за обеспечение Крыма водой, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствует одобрение 16 декабря Генеральной Ассамблеей ООН обновленной и усиленной резолюции "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и г.Севастополь, Украина".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что резолюция требует от России прекратить безосновательные задержания и аресты жителей Крыма, освободить незаконно удерживаемых за решеткой граждан Украины, в частности, Эмира-Усеина Куку, Галину Довгополу, Сервера Мустафаева, Владислава Есипенко, Наримана Джеляла и других.

"Подчеркивается также, что наращивание военной группировки во временно оккупированном Крыму и многочисленные учения российских вооруженных сил влекут за собой значительные долгосрочные негативные последствия в регионе, в частности, затрудняют обеспечение основополагающих прав гражданского населения.

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Резолюция содержит призыв к РФ прекратить политику принудительного изменения демографического состава Крыма, осуждает проведенную Россией Всероссийскую перепись населения, которая признается недействительной на территории Крыма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что резолюция отмечает исключительную ответственность России как государства-оккупанта в обеспечении жителей Крыма питьевой и пресной водой.

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