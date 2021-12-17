Мы не успели рассмотреть законопроект о накопительной пенсионной системе. Это самый большой провал Рады в этом году, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает основным провалом работы парламента в этом году является то, что депутаты не успели проголосовать законопроект о накопительной пенсионной системе.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР в пятницу.

"Это касается всех вас, а не пенсионеров. Те, кто уже на пенсии, фактически ничего от этого не выиграют. А вот люди, которые сейчас работают, должны получать в будущем нормальную пенсию", - отметил нардеп.

Арахамия привел пример, как работает накопительная пенсионная система в Америке: "Я в 2004 году работал в США. Когда я впервые пришел на работу, мне говорят: "Вот твой пенсионный счет, сколько будешь сбрасывать? Я спрашиваю: А как это работает?" Вот сколько ты сбросил, работодатель должен удвоить эту сумму.У вас есть такое естественное желание сначала взять с работодателя как можно больше.Но от себя тоже надо "отщелкнуть". Каждый месяц вы можете это менять. Фактически потом идет такой и реальном времени расчет, в зависимости от ваших вкладов, сколько будете получать в будущем, когда выйдете на пенсию. В США, кстати, эти средства можно инвестировать в недвижимость, акции и прочее".

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