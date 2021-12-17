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За 10 месяцев текущего года из Украины уехало более 600 тысяч украинцев. Это самый высокий показатель за последние 11 лет, - "Опендатамедиа"

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За 10 месяцев текущего года из Украины уехало более 600 тысяч украинцев. Это самый высокий показатель за последние 11 лет, - "Опендатамедиа"
За 10 месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали свыше 600 тыс. украинцев. Это самый большой показатель за последние 11 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Telegram-канал "Опендатамедіа".

"В первой половине десятых годов Украина ежегодно теряла около 500 тыс. человек. После 2014-го ежегодное количество невозвращенных заметно снизилось, но счет все равно шел на сотни тысяч. Единственный год с положительным сальдо — коронавирусный 2020-й, когда вернувшихся украинцев домой, было на 80 тыс. больше, чем выехавших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности с 2011 по 2020 гг. в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины.

"Судя по показателям 2021-го можно ожидать, что если в ноябре-декабре не будет массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3.3 млн человек", - подчеркивается в сообщении.

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Топ комментарии

  • Серж Рача
    «Мы создадим условия, чтобы люди, которые разъехались по миру, имели бы желание вернуться домой. «Хочу выехать» мы должны заменить на «хочу вернуться»
    Передвиборча обісцянка віслюка
  • Sergii Ustim
    Проголосовали по приколу и свалили, все правильно...
  • Super Gut
    Сначала, долпоепы идут на выборы и выбирают клоуна президентом, потом долпоепы еще раз идут на выборы и вибирают шлюх, наркоманов, таксистов, фотографов, гопников - депутатами... Но у ********* 73% всегда есть железобетонная отмазка в их бедах - это все херовая Украина, которая виновата в их нищете. ****, а в зеркало не пробовали смотреть и понять своим тупорылым мозгом, что это вы сами проблема Украины. Из-за таких ********* как вы, Украина не может вылезти из жопы!!!
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