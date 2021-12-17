За 10 месяцев текущего года из Украины уехало более 600 тысяч украинцев. Это самый высокий показатель за последние 11 лет, - "Опендатамедиа"
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Telegram-канал "Опендатамедіа".
"В первой половине десятых годов Украина ежегодно теряла около 500 тыс. человек. После 2014-го ежегодное количество невозвращенных заметно снизилось, но счет все равно шел на сотни тысяч. Единственный год с положительным сальдо — коронавирусный 2020-й, когда вернувшихся украинцев домой, было на 80 тыс. больше, чем выехавших", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в общей сложности с 2011 по 2020 гг. в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины.
"Судя по показателям 2021-го можно ожидать, что если в ноябре-декабре не будет массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3.3 млн человек", - подчеркивается в сообщении.