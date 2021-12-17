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В этом году ВСУ получили 3 тыс. основных образцов вооружения и военной техники и 2 тыс. ракет, боеприпасов и средств поражения, - Шмыгаль

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В этом году ВСУ получили 3 тыс. основных образцов вооружения и военной техники и 2 тыс. ракет, боеприпасов и средств поражения, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Вооруженные силы Украины в 2021 году получили 3 тыс. основных образцов вооружения и военной техники, 2 тыс. ракет, боеприпасов и средств поражения разного назначения и 3,6 млн. единиц артиллерийских выстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Вооруженные силы в этом году получили более 3 тыс. основных образцов вооружения и военной техники, 2 тыс. ракет, боеприпасов и средств поражения разного назначения, 3,6 млн. единиц артиллерийских выстрелов и другое вооружение и боеприпасы", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, премьер добавил, что в ВСУ поставлены новые беспилотники, начато строительство "Корветов", разрабатывают ракетные комплексы, а также, благодаря международной помощи, получены два патрульных катера.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Зато 3 млрд денег перекинули с оборогзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022. Два года ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.
  • Борис Дородный 1bb0013f
    Конечно это военная тайна. Но хотелось всё таки знать сколько из тех 2 тыс. ракет---сигнальные для ручных ракетниц?
  • 18c49ed2
    Вовочка - манкурт предатель.
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