"Нафтогаз" готов при необходимости импортировать уголь, - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" в случае снижения запасов угля готов помочь тепловым энергогенерирующим компаниям с его импортом.

Об этом заявил глава правления Юрий Витренко в программе "Право на владу" на телеканале "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы как "Нафтогаз" последние дни предлагали даже свою помощь импортировать уголь, но пока даже без этой помощи обходятся компании, которые генерируют электроэнергию из угля", – сказал Витренко.

По его словам, для поддержки энергосистемы "Нафтогаз" в настоящее время поставляет природный газ ТЭЦ в Киеве, Харьковской ТЭЦ и Белоцерковской ТЭЦ.

"Они рассчитываются, это приятная новость", – отметил глава НАК.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины направила Кабинету министров Украины отчет, в котором отмечаются критически низкие запасы угля состоянием на 1 декабря: 486,2 тыс. тонн при плане 2,632 млн грн. В СБУ считают, что такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона, что может привести к "чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти".

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