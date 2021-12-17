Креминь считает недопустимым предоставление телеканалу "Дом" возможности осуществлять демонстрацию передач и фильмов на негосударственном языке.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает недопустимым предоставление телеканалу "Дом" возможности осуществлять эфиры на негосударственном языке на всей территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу языкового омбудсмена.

"Сегодня в повестку дня заседания Верховной Рады Украины вновь внесен законопроект №4487, поправками к которому предлагается в эфире одного из телеканалов (телеканал "Дом". - Ред) осуществлять показ передач и фильмов на негосударственном языке на всей территории Украины. О недопустимости принятия этого законопроекта с соответствующими поправками уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку", - сказал Креминь.

Он подчеркнул, что, согласно языковому законодательству, телерадиоорганизации должны вещать на государственном языке.

Омбудсмен также отметил, что, согласно Конституции, гражданин Украины не имеет обязательства владеть другим языком, кроме государственного, поэтому предоставление ему – как потребителю – вне его воли информации на другом языке является нарушением его прав, что несовместимо с Конституцией.

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"Не соответствует конституционному статусу как единому государственному применение режима двуязычия в публичном пространстве путем смешивания украинского языка с любым другим, в частности, когда телевизионное вещание или радиовещание в звуковой форме осуществляется одновременно на двух языках - украинском и ином, что не только составляет нарушение права гражданина Украины на получение информации на государственном языке, но и внешнее сужение пространства употребления украинского языка, подрывает изнутри саму его систему, искажает ее структуру, создает почву для ее внутреннего расписания, обусловливая ее упадок", - заявил Креминь.

Среди прочего, языковой омбудсмен обратил внимание на выводы Конституционного Суда, что обеспечение функционирования государственного украинского языка во всех сферах общественной жизни является обязанностью государства.

"Поэтому предостерегаю народных депутатов Украины от нарушения Конституции и законов Украины и нивелирования государственного статуса украинского языка как сегодня, так и в дальнейшей своей деятельности. Ведь, по заключению КС Украины, угроза украинскому языку и его статусу как единого государственного языка равносильно угрозе национальной безопасности Украины и самому существованию Украинского государства", - подчеркнул он.