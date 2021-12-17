Проблема с углем на сегодняшний день решена, - Шмыгаль

На сегодняшний день проблема с поставкой угля на тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали решена, ежемесячная поставка топлива составляет 2 млн тонн при потреблении 1,7 млн тонн.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается наличия угля, сегодня баланс положительный. Мы добываем и импортируем в сумме 2 млн т в месяц при потреблении 1,7 млн т. С углем на сегодняшний день проблема, по информации Министерства энергетики, решена", - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство приняло все необходимые решения, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы. В частности, Шмыгаль прокомментировал ситуацию с запасами угля на Луганской ТЭС.

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"В случае продления со стороны РФ запрета на провоз угля на Луганскую ТЭС, поскольку другого железнодорожного пути нет, будет подаваться газ по соответствующей цене как дополнительная услуга", - сказал он.

Шмыгаль заверил, что Счастье и другие населенные пункты, которые Луганская ТЭС обеспечивает теплом, не останутся без услуги.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины направила Кабинету Министров Украины отчет, в котором отмечаются критически низкие запасы угля по состоянию на 1 декабря: 486,2 тыс. тонн по плану 2,632 млн грн. В СБУ считают, что такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона, что может привести к "чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти".