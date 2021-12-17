"Положили" несколько интернет-магазинов: первые получатели "ковидной тысячи" начали массово покупать книги
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Украинцы, которые первыми после бета-тестирования программы "єПідтримка" сервиса "Дія" получили 1 тыс. грн за вакцинацию, начали массово покупать книги в интернет-магазинах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 16 декабря написал в своем телеграмме министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"А тем временем участники бета-тестирования своей активностью "положили" уже несколько популярных книжных интернет-магазинов", - написал министр.
Он отметил, что такая активность граждан является хорошим показателем.
"Классный показатель того, что мы читающая нация!" – подчеркнул Федоров.