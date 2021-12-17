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"Положили" несколько интернет-магазинов: первые получатели "ковидной тысячи" начали массово покупать книги

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"Положили" несколько интернет-магазинов: первые получатели "ковидной тысячи" начали массово покупать книги
Украинцы, которые первыми после бета-тестирования программы "єПідтримка" сервиса "Дія" получили 1 тыс. грн за вакцинацию, начали массово покупать книги в интернет-магазинах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 16 декабря написал в своем телеграмме министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"А тем временем участники бета-тестирования своей активностью "положили" уже несколько популярных книжных интернет-магазинов", - написал министр.

Он отметил, что такая активность граждан является хорошим показателем.

"Классный показатель того, что мы читающая нация!" – подчеркнул Федоров.

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Положили несколько интернет-магазинов: первые получатели ковидной тысячи начали массово покупать книги 01

Топ комментарии

  • Владислав Чумак
    Два троля-ушлбопка миттєво зреагували "Привет" та "FT FT" (два кисльіх друга - х#й и уксус).

    Я з дітьми в неділю, на Миколая їду в книжковй за подарунками їм. І мої діти не важають то "макулатурою" і об'єктом перепродажу.
    Українці не такі, якими ви нас вважаєте, лаптєногі
  • Александр Ивашин 054948b9
    Да ну ? Если сам не читаешь , єто не значит , что и остальньіе такие же овощи .
  • Lazik
    А вони думали люди на концерти кварталу ломануться ?
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