Флагман ВМС "Гетьман Сагайдачний" планируется вывести из эксплуатации в 2031 году, - командующий ВМС Неижпапа

Корвет "Владимир Великий" может прийти на замену кораблю "Гетьман Сагайдачний", который в 2031 году планируется вывести из состава Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью "АрмияInform".

"От нас есть предложение его (корвет "Владимир Великий", – ред) достроить. Почему? Потому что мы учитываем, что он будет переименован в класс "фрегат". Ведь потенциал этого корвета, который был заложен еще в 2010 году, начиная от размера "К комплекту вооружения, которое должно быть на нем установлено, отвечает кораблям класса "фрегат". Во время его строительства мы сможем использовать технологии и технические решения, которые используются в строительстве корвета ADA", - сказал он.

"Поэтому, он сможет прийти на замену нашему флагманскому кораблю "Гетьман Сагайдачний", который в 2031 году планируем вывести из состава ВМС ВС Украины", - добавил Неижпапа.

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