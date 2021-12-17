Первые результаты борьбы с олигархами будут с февраля. У вас будет много положительных новостей, - "слуга народа" Арахамия
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Борьба с олигархами – это вопрос 2022 года.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР в пятницу сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"У вас будет много положительных новостей. Не хочу анонсировать намерения. Хочу анонсировать результаты", - отметил он.
По словам нардепа, с олигархами в следующем году "будет много всяческих событий".
"Будем отчитываться по результатам. Первые будут с февраля", - заметил Арахамия.
Руководитель фракции "СН" подчеркнул, что власти предлагают урегулировать вопросы влияния олигархов на политику, экономику и общество с помощью антимонопольного, антитрастового законодательства, Уголовно-процессуального кодекса и всех возможных государственных инструментов.