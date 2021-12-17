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Телеканал "Россия-1" перед Новым годом покажет новый сезон сериала "Сваты" производства "95 квартала"

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Телеканал "Россия-1" перед Новым годом покажет новый сезон сериала "Сваты" производства "95 квартала"
Телеканал Россия-1 (ВГТРК) покажет новый сезон сериала "Сваты-7", снятый компанией президента Владимира Зеленского "95 квартал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Исполнительница одной из главных ролей Татьяна Кравченко в Instagram сообщила, что россияне увидят новые серии 27 декабря.

Премьера седьмого сезона "Сватов" в России состоится 27 декабря 2021 года на канале "Россия-1".

Напомним, в сериале снялся Федор Добронравов, публично признавший оккупированный Крым российским и посещавший полуостров с нарушением украинских законов.

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Топ комментарии

  • Oljik
    Вава, вийди на стадіон і задай собі питання, які ти задавав Пороху.
  • Рома Маестро
  • Серж Рача
    - Пан Верховный Главнокомандующий! Солярки для нашей техники на фронте нет! Россия наращивает ударную группировку на границе!
    - У меня выходной. Я с Ермаком на концерт «Вечерного квартала» иду. Занят я. Приходите в понедельник. Или нет… лучше напишите в вайбер мне… или нет.. лучше не пишите.
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