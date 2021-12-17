Телеканал "Россия-1" перед Новым годом покажет новый сезон сериала "Сваты" производства "95 квартала"
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Телеканал Россия-1 (ВГТРК) покажет новый сезон сериала "Сваты-7", снятый компанией президента Владимира Зеленского "95 квартал".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Комсомольскую правду".
Исполнительница одной из главных ролей Татьяна Кравченко в Instagram сообщила, что россияне увидят новые серии 27 декабря.
Премьера седьмого сезона "Сватов" в России состоится 27 декабря 2021 года на канале "Россия-1".
Напомним, в сериале снялся Федор Добронравов, публично признавший оккупированный Крым российским и посещавший полуостров с нарушением украинских законов.