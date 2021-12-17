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В России обнародовали свои предложения по "гарантиям безопасности": США должны исключить расширение НАТО на восток

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В России обнародовали свои предложения по "гарантиям безопасности": США должны исключить расширение НАТО на восток
РФ опубликовала свои предложения НАТО по так называемым гарантиям безопасности, среди которых содержится требование отказать Украине в перспективе вступления в альянс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".

Так, в проекте договора между РФ и США о гарантиях безопасности, подготовленном российской стороной, отмечается, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.

"США принимают обязательство исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик", - гласит статья 4 проекта договора, переданного американской стороне.

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Топ комментарии

  • Anatoliy A 006b9dda
    Гопник требует от ментов убрать наряды милиции. Дожили
  • Envoy
    Так вы же вяликие . Чего вам бояться ?
  • Андерсен a4cbf7de
    Россия может не волноваться их туда брать не собираются. Так что максимальное продвижение на " восток" это где то в районе Таганрога...
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