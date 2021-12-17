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В условиях угрозы вторжения России ВСУ обеспечены дизтопливом всего на 17%, - Арьев. ДОКУМЕНТ

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В условиях угрозы вторжения России ВСУ обеспечены дизтопливом всего на 17%, - Арьев. ДОКУМЕНТ
Власть Зеленского целенаправленно уничтожает обороноспособность страны, закупив лишь часть дизельного топлива для нужд Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом сказал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев в комментарии журналистам.

"В каком состоянии сегодня оказались ВСУ в условиях угрозы прямого вторжения со стороны РФ? Это – документ МО Украины, который я пытался получить с середины сентября этого года. Я знал о том, что существуют большие проблемы с обеспечением ВСУ горюче-смазочными материалами, в частности, самая большая проблема – это дизель", – сказал Арьев.

Он подчеркнул, что дизель используется в ВСУ для танков, БТР, тяжелой военной техники.

"Я не представлял, что ситуация настолько плохая. Я дважды писал это обращение с требованием предоставить мне материалы, и только 14 декабря я их получил. Подписан временно исполняющим обязанности министра обороны генералом Иваном Руснаком. Следовательно, дизельное топливо для ВСУ закуплено на 29% потребностей, это только закуплено, а фактически поставлено на 17% от потребностей. Следовательно, ВСУ при угрозе и с севера, и с востока обеспечены дизелем даже не на пятую часть", - отметил депутат.

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"У меня один вопрос – куда смотрит Верховный Главнокомандующий? Я понимаю, что правительство Зеленского не может нормально обеспечить ВСУ, потому что они никак между собой не разберутся, кто заработает на этом дизеле", – подчеркнул Арьев.

При этом он обратил внимание, что президент Зеленский по Конституции отвечает за оборону государства.

"Я думаю, что он знал эту информацию, поэтому должен немедленно собирать правительство и всех причастных к вопросу обеспечения горюче-смазочными материалами ВСУ, чтобы немедленно разобраться в ситуации. Что делает Зеленский? Он летает на вертолетах Министерства по чрезвычайным ситуациям и Нацгвардии вместе со своим председателем Офиса праздновать юбилей в Гуту, он ходит на "Вечерний квартал", он требует от своей фракции в ВРУ перечислять средства на то, чтобы так называемый телеканал "Зе - Рада" работал теперь в пользу Зеленского и его фракции. А на оборону страны в условиях большой вероятности агрессии средств нет, закупка дизеля фактически сорвана", – констатирует Арьев.

Он отметил, что этот документ – приговор власти Зеленского, которая целенаправленно уничтожают обороноспособность страны.

"Уничтожили разведывательные службы, заменив специалистов на послушных, уничтожили СБУ, которая превратилась в личную "охранку" президента Зеленского, и теперь уничтожает армию. Есть два варианта – это либо преступная халатность со стороны Верховного Главнокомандующего Зеленского, либо преступное и сознательное действие уничтожения обороноспособности ВСУ ", – добавил депутат.

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В условиях угрозы вторжения России ВСУ обеспечены дизтопливом всего на 17%, - Арьев 01
В условиях угрозы вторжения России ВСУ обеспечены дизтопливом всего на 17%, - Арьев 02

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Касок нет. Запасов уже нет.
    Бронежилетов нет. Запасов уже нет.

    С.А.Б.О.Т.А.Ж.

    Знаете, вот я относительно сдержанно реагирую на очередной виток сообщений об очередной концентрации российских войск вдоль наших границ.

    Но когда я вижу целенаправленный срыв закупок средств индивидуальной защиты - мне становится тревожно.
    А когда я вижу ситуацию с зимним дизельным топливом - очень тревожно.

    Прошу репост, эта тема начинает быть критически важной.

    https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/3090732017862261
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Юрій Бірюков

    Эта фотография из "горячего" 2014-го года когда мы таскали на фронт две самые важные и востребованные позиции: каски и броники.

    Все помнят? Все точно помнят КАК это было, когда весь фронт просил только это - каски и броники?

    Министерство обороны Украины начало покупать каски во второй половине 2014 года.
    Потом покупали в 2015, в 2016, в 2017, в 2018 годах. И купили 31 января 2019 года.
    И каски были у всех, был запас.

    Два с половиной года Зеленского у власти.
    Третий министр обороны Украины. За все это время куплено НОЛЬ касок.

    Ноль - от слова ноль, совсем не куплено. Силы Логистики пишут заявку за заявкой, комитет ВР согласовывает объемы закупок, деньги в бюджете заложены - торги срываются министерством по идиотской причине.
  • Ритта Рыжук
    Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!Нищить не лише ЗСУ ,нищиться вся економіка України !!!))))
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