Участие в любых массовых мероприятиях на открытом воздухе возможно только с COVID-документами, - Минздрав
Об этом говорится в сообщении Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
"Участвовать и организовывать любые массовые мероприятия на открытом воздухе могут только люди, которые имеют необходимые COVID-документы. В частности, речь идет о фестивалях, концертах, ярмарках, выставках и т.д.", - отметили в Минздраве.
Таким образом, все участники и организаторы массового мероприятия должны иметь как минимум один из следующих документов
- желтый COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действительные 30 дней);
- зеленый COVID-сертификат (действует 365 дней);
- Международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);
- иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на определение антигена (действует 72 часа);
- сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).
"Любой из указанных документов является основанием для участия в массовом мероприятии на открытом воздухе. В то же время документ о получении одной дозы вакцины можно использовать только на желтом уровне эпиднебезопасности. На красном уровне разрешение на участие/организацию мероприятия на открытом воздухе предоставляет только документ о получении полного курса вакцинации", - отметили в Минздраве.
Также в ведомстве напомнили, что территория проведения мероприятия должна быть ограждена для контроля наличия COVID-документов у участников мероприятия. Кроме того, в министерстве подчеркнули важность правильного использования защитных масок или респираторов – они должны прикрывать нос и рот.