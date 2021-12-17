Участие в любых массовых мероприятиях на открытом воздухе возможно только с COVID-документами, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения напомнили украинцам, что все участники любых массовых мероприятиях на открытом воздухе должны иметь необходимые COVID-документы. В ведомстве отметили, что речь идет о фестивалях, концертах, ярмарках и выставках.

Об этом говорится в сообщении Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"Участвовать и организовывать любые массовые мероприятия на открытом воздухе могут только люди, которые имеют необходимые COVID-документы. В частности, речь идет о фестивалях, концертах, ярмарках, выставках и т.д.", - отметили в Минздраве.

Таким образом, все участники и организаторы массового мероприятия должны иметь как минимум один из следующих документов

желтый COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действительные 30 дней);

зеленый COVID-сертификат (действует 365 дней);

Международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);

иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);

отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на определение антигена (действует 72 часа);

сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).

"Любой из указанных документов является основанием для участия в массовом мероприятии на открытом воздухе. В то же время документ о получении одной дозы вакцины можно использовать только на желтом уровне эпиднебезопасности. На красном уровне разрешение на участие/организацию мероприятия на открытом воздухе предоставляет только документ о получении полного курса вакцинации", - отметили в Минздраве.

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Также в ведомстве напомнили, что территория проведения мероприятия должна быть ограждена для контроля наличия COVID-документов у участников мероприятия. Кроме того, в министерстве подчеркнули важность правильного использования защитных масок или респираторов – они должны прикрывать нос и рот.