Судно с австралийским углем прибыло в Украину, - "Центрэнерго"

Сегодня, 17 декабря, в 08:30 судно класса "Панамакс" "Kyoto star" с углем австралийского происхождения общим объемом 82,5 тыс. тонн пришвартовалось в одесском порту "Южный".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Центрэнерго".

"Это уже третье судно с импортированным энергетическим углем для ПАО "Центрэнерго". Через несколько часов, после прохождения таможенных портовых операций, судно начнет разгрузку. В ближайшее время топливо будет направлено на склады электростанций компании", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

В конце декабря ПАО "Центрэнерго" ожидает прибытия в Украину следующей запланированной партии высококачественного угля из Колумбии в объеме около 88 тыс. тонн. Судно класса "Панамакс" Van Gogh находится на подходе к Гибралтару и прогнозируемо ожидается в Украине через 10 дней.

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Напомним, ранее Служба безопасности Украины направила Кабинету министров Украины отчет, в котором отмечаются критически низкие запасы угля по состоянию на 1 декабря: 486,2 тыс. тонн по плану 2,632 млн грн. В СБУ считают, что такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона, что может привести к "чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти".

Между тем, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что на сегодняшний день проблема со снабжением угля на тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали решена, ежемесячная поставка топлива составляет 2 млн тонн при потреблении 1,7 млн ​​тонн.

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