Сенат США призывает предоставить Украине летальное оружие и "привлечь Путина к ответственности за дерзость"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Проект резолюции подтверждает непреклонную поддержку США и НАТО восстановлению территориальной целостности Украины путем предоставления политической, дипломатической поддержки, а также дополнительных поставок летальной и нелетальной оборонной помощи. Проект также призывает Россию выполнять минские договоренности от 2014 и 2015 годов.
Сенатор от Демократической партии США Джин Шагин отметила, что эта резолюция – больше чем сигнал о поддержке партнеров – это жесткий отпор воинствующим намерениям Путина.
Проект резолюции призывает администрацию США "оказать летальную помощь Вооруженным силам Украины, подтвердить приверженность европейским союзникам и привлечь Путина к ответственности за дерзость", заявил сенатор Джон Корнин. Он подчеркнул: "Соединенные Штаты не могут игнорировать эти попытки Путина украсть суверенитет у народа Украины".
"Теперь, когда Россия разместила более 100 000 военных на границе Украины, что представляет угрозу ее свободе и территориальному суверенитету, мы должны делать все возможное в поддержку Украины", - добавил соавтор резолюции сенатор-республиканец Роб Портман. Портман также входит в группу поддержки Украины в Сенате.