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Сенат США призывает предоставить Украине летальное оружие и "привлечь Путина к ответственности за дерзость"

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Сенат США призывает предоставить Украине летальное оружие и "привлечь Путина к ответственности за дерзость"
10 сенаторов от обеих ведущих партий США подали в Сенат проект резолюции "в поддержку независимой и демократической Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Проект резолюции подтверждает непреклонную поддержку США и НАТО восстановлению территориальной целостности Украины путем предоставления политической, дипломатической поддержки, а также дополнительных поставок летальной и нелетальной оборонной помощи. Проект также призывает Россию выполнять минские договоренности от 2014 и 2015 годов.

Сенатор от Демократической партии США Джин Шагин отметила, что эта резолюция – больше чем сигнал о поддержке партнеров – это жесткий отпор воинствующим намерениям Путина.

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Проект резолюции призывает администрацию США "оказать летальную помощь Вооруженным силам Украины, подтвердить приверженность европейским союзникам и привлечь Путина к ответственности за дерзость", заявил сенатор Джон Корнин. Он подчеркнул: "Соединенные Штаты не могут игнорировать эти попытки Путина украсть суверенитет у народа Украины".

"Теперь, когда Россия разместила более 100 000 военных на границе Украины, что представляет угрозу ее свободе и территориальному суверенитету, мы должны делать все возможное в поддержку Украины", - добавил соавтор резолюции сенатор-республиканец Роб Портман. Портман также входит в группу поддержки Украины в Сенате.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Оцим чудовим сенаторам-респект...
  • radeon
    Сенат США пожалуй самое адекватное место на планете.
  • Василь Довганенко 7230397a
    Всі за, один Байден в роздумах.
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