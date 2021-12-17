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Первый вице-спикер Рады Корниенко объявил о смене руководства фракции "Голос": руководитель Устинова, заместитель Клименко

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Первый вице-спикер Рады Корниенко объявил о смене руководства фракции "Голос": руководитель Устинова, заместитель Клименко
Народный депутат Александра Устинова возглавила фракцию "Голос" в Верховной Раде.

Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

"Сообщаю об избрании народного депутата Украины Устиновой Александры Юрьевны на должность главы депутатской фракции политической фракции "Голос" в Верховной Раде", - сказал Корниенко на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады в пятницу.

Он также проинформировал, что заместителем председателя фракции "Голос" избрана Юлия Клименко.

Ранее фракцию возглавлял Ярослав Железняк, а его заместителем был Роман Костенко.

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Топ комментарии

  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Бо Железняк, Рудик і Костенко владу критикують, а ці нові - ж....опу слугам лижуть.
  • Ned Stark
    Ну до Кузьми, який за Яника в 2004 топив, йому ще ой як далеко! Але при цьому із Кузьми чомусь ліплять героя національного...
  • Сергей1967
    Проросийская, проколомойская, прозелеская часть Голоса, победила(те кого привел Фиала, Притула, Ворошилова и ДР.) .
    Моно большинство, рассыпается, уже трудно набрать голоса даже с учётом партий Коломойского, нужен ещё и Голос.
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