Первый вице-спикер Рады Корниенко объявил о смене руководства фракции "Голос": руководитель Устинова, заместитель Клименко
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Народный депутат Александра Устинова возглавила фракцию "Голос" в Верховной Раде.
Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.
"Сообщаю об избрании народного депутата Украины Устиновой Александры Юрьевны на должность главы депутатской фракции политической фракции "Голос" в Верховной Раде", - сказал Корниенко на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады в пятницу.
Он также проинформировал, что заместителем председателя фракции "Голос" избрана Юлия Клименко.
Ранее фракцию возглавлял Ярослав Железняк, а его заместителем был Роман Костенко.