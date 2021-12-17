Государственный министр МИД Германии Линднер прибыл в Киев в знак солидарности с Украиной в ее противостоянии с Россией

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправила в Украину госминистра в МИД ФРГ Тобиаса Линднера. Он прибыл в Киев в пятницу, 17 декабря, чтобы выразить солидарность Германии с Украиной в конфликте с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW .

Во время первого визита в Украину Линднер проведет переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Он встретится с представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и сотрудниками офиса президента Украины.

Читайте также: Германия высылает двух российских дипломатов из-за убийства Хангошвили

Поездку высокопоставленного представителя МИД ФРГ следует понимать как сигнал дальнейшей поддержки Украины федеральным правительством в Берлине, говорится в заявлении МИД ФРГ.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, посол Украины в Германии Андрей Мельник провел встречу с государственным министром МИД Германии Тобиасом Линднером.