Рада этого созыва полностью доработает отведенный ей срок, - Стефанчук

Спикер Руслан Стефанчук считает, что нынешняя Верховная Рада доработает отведенный ей срок.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на пресс-конференции в ВР в пятницу.

Спикер подчеркнул, что разговоры об отсутствии монобольшинства тянутся с сентября 2019 года, и заверил, что оно существует.

"Многие законы принимаются в том числе 226 голосами фракции "Слуга народа", - отметил он.

Стефанчук напомнил, что "слуги народа" подписывали Меморандум, согласно которому должны голосовать за законопроекты по тем вопросам, которые были в предвыборных обещаниях. По словам главы ВР, те "слуги", которые не голосуют с фракцией, должны сдать мандат: "Это было бы честно, если бы ты пришел с партией, но у тебя изменились взгляды - положи мандат и иди на выборы".

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