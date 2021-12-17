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"Зима президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят третий год президентства Зеленского, зарплаты нардепов "в конвертах" и отопительный сезон

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"Зима президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят третий год президентства Зеленского, зарплаты нардепов "в конвертах" и отопительный сезон
В пятницу, 17 декабря, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят ситуацию с прохождением отопительного сезона в зимний период.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В прямом эфире 17 декабря обсудим:

- Третий год Владимира Зеленского. Как изменился Президент и страна?
- От кризиса к кризису. Некомпетентность или предательство?
- Зима 2022. Как переживем февраль?
- Зарплаты депутатов "в конвертах". Кто получает по 20 000 долларов в месяц?
- 30 лет после распада СССР. Как свобода слова остановила империю.

Гости студии:

Андрей Богдан, руководитель Офиса Президента Украины (2019-2020);

Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады Украины (2019 – 7 октября 2021 г.), народный депутат, внефракционный;

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010), лидер партии ВО "Батькивщина";

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016), лидер партии "Народный фронт";

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019), лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана";

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины (2019-2020);

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии ОПЗЖ;

Игорь Смешко, глава партии "Сила и Честь", глава СБУ (2003–2005);

Илья Шутов, один из основателей Народного Руха на Донбассе;

Ярослав Кендзер, депутат Верховной Рады Украины шести созывов, диссидент, основатель газеты "Голос Карпат";

Пятрас Вайтекунас, организатор печати самиздата из всех республик СССР;

Алексей Алмазов, сотрудник редакции газеты "Набат";

Александр Подрабинек, советский диссидент.

Обсудим актуальные темы с гостями в "Свободе слова Савика Шустера" в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" или заходите на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

Они говорят, а решает народ.

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  • DJ ZE baryga 73%
  • Ан Мур
    Інцидент із Гогілашвілі та саміт "Східного партнерства" - "ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова"
    Дивіться 17 грудня о 19:45 на телеканалі "Еспресо" та в Ютуб "5 каналу"
    Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості - це "ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова"!
    Цієї п'ятниці говоритиметься про:
    - кадрова політика влади;
    - інцидент із Гогілашвілі;
    - саміт "Східного партнерства" і перспективи євроінтеграції України;
    Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України
    - Ахтем Чийгоз (фракція "Європейська солідарність"),
    - Андрій Осадчук (фракція "Голос")
    - Михайло Цимбалюк (фракція "Батьківщина").
    Також до обговорення приєднаються:
    Павло Клімкін - політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019);
    Володимир Горбач - політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва;
    Олексій Голобуцький - політтехнолог;
    Віталій Титич - адвокат, захисник родин "Небесної сотні".
  • Колыван Спикер
    Гоблинашвили спецом ФСБ отправило в Украину.....Он там на крючке на уголовных делах. Присмотрели мышу в окружении зеленского, на эту особь мужики внимания не обращали разве что под алкоголь...И тут трахатель появился! Посмотрите внимательно на эту крыску...ни сиси ни писи.....Вот теперь понятно откуда протекает!
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