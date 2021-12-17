"Зима президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят третий год президентства Зеленского, зарплаты нардепов "в конвертах" и отопительный сезон

В пятницу, 17 декабря, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят ситуацию с прохождением отопительного сезона в зимний период.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В прямом эфире 17 декабря обсудим:

- Третий год Владимира Зеленского. Как изменился Президент и страна?

- От кризиса к кризису. Некомпетентность или предательство?

- Зима 2022. Как переживем февраль?

- Зарплаты депутатов "в конвертах". Кто получает по 20 000 долларов в месяц?

- 30 лет после распада СССР. Как свобода слова остановила империю.

Гости студии:

Андрей Богдан, руководитель Офиса Президента Украины (2019-2020);

Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады Украины (2019 – 7 октября 2021 г.), народный депутат, внефракционный;

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010), лидер партии ВО "Батькивщина";

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016), лидер партии "Народный фронт";

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019), лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана";

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины (2019-2020);

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии ОПЗЖ;

Игорь Смешко, глава партии "Сила и Честь", глава СБУ (2003–2005);

Илья Шутов, один из основателей Народного Руха на Донбассе;

Ярослав Кендзер, депутат Верховной Рады Украины шести созывов, диссидент, основатель газеты "Голос Карпат";

Пятрас Вайтекунас, организатор печати самиздата из всех республик СССР;

Алексей Алмазов, сотрудник редакции газеты "Набат";

Александр Подрабинек, советский диссидент.

Обсудим актуальные темы с гостями в "Свободе слова Савика Шустера" в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" или заходите на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

Они говорят, а решает народ.

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