"Зима президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят третий год президентства Зеленского, зарплаты нардепов "в конвертах" и отопительный сезон
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В прямом эфире 17 декабря обсудим:
- Третий год Владимира Зеленского. Как изменился Президент и страна?
- От кризиса к кризису. Некомпетентность или предательство?
- Зима 2022. Как переживем февраль?
- Зарплаты депутатов "в конвертах". Кто получает по 20 000 долларов в месяц?
- 30 лет после распада СССР. Как свобода слова остановила империю.
Гости студии:
Андрей Богдан, руководитель Офиса Президента Украины (2019-2020);
Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады Украины (2019 – 7 октября 2021 г.), народный депутат, внефракционный;
Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010), лидер партии ВО "Батькивщина";
Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016), лидер партии "Народный фронт";
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019), лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана";
Алексей Гончарук, премьер-министр Украины (2019-2020);
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии ОПЗЖ;
Игорь Смешко, глава партии "Сила и Честь", глава СБУ (2003–2005);
Илья Шутов, один из основателей Народного Руха на Донбассе;
Ярослав Кендзер, депутат Верховной Рады Украины шести созывов, диссидент, основатель газеты "Голос Карпат";
Пятрас Вайтекунас, организатор печати самиздата из всех республик СССР;
Алексей Алмазов, сотрудник редакции газеты "Набат";
Александр Подрабинек, советский диссидент.
Обсудим актуальные темы с гостями в "Свободе слова Савика Шустера" в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" или заходите на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.
Они говорят, а решает народ.