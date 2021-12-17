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Провайдер отключил сервер сайта "Новинарня" без решения суда по жалобе на публикацию о плагиате Шкарлета, - главный редактор Лиховой

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Провайдер отключил сервер сайта "Новинарня" без решения суда по жалобе на публикацию о плагиате Шкарлета, - главный редактор Лиховой
Интернет-провайдер TheHost отключил сервер информационного сайта "Новинарня" без решения суда или других органов власти по жалобе третьего лица в связи с публикацией новости, связанной с плагиатом министра образования Сергея Шкарлета.

Об этом рассказал главный редактор "Новинарни" Дмитрий Лиховой, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера случилось несколько новое и, не побоюсь этих слов, экстраординарное и возмутительное в моей главредовской и вообще журналистской практике. Хостинг-провайдер завалил сайт "Новинарня" (отключил сервер) после жалобы третьего лица, не довольного содержанием нашей публикации. Причем это произошло не по решению какого-либо суда, СНБО/СБУ/МВД или каких-либо регулирующих органов. Просто адвокат прислала в TheHost мейл с какими-то требованиями. Хостинг направил на один из наших адресов письмо, чтобы мы дали объяснение. И через 24 часа, в семь с копейками вечера 16 декабря, провайдер "отключил сервер". "Новинарня" была недоступна около часа", - сообщил он.

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Провайдер отключил сервер сайта Новинарня без решения суда по жалобе на публикацию о плагиате Шкарлета, - главный редактор Лиховой 01
Провайдер отключил сервер сайта Новинарня без решения суда по жалобе на публикацию о плагиате Шкарлета, - главный редактор Лиховой 02
Провайдер отключил сервер сайта Новинарня без решения суда по жалобе на публикацию о плагиате Шкарлета, - главный редактор Лиховой 03
Провайдер отключил сервер сайта Новинарня без решения суда по жалобе на публикацию о плагиате Шкарлета, - главный редактор Лиховой 04
Провайдер отключил сервер сайта Новинарня без решения суда по жалобе на публикацию о плагиате Шкарлета, - главный редактор Лиховой 05

Напомним, по данным сайта "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", статья для докторской диссертации министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат – совпадения с работами других ученых составляют 87,4%.

Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.

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Топ комментарии

  • BanderaVbyv Moscoviyu
    "Учора трапилося дещо нове і, не побоюся цих слів, екстраординарне й обурливе в моїй головноредакторській та взагалі журналістській практиці. Хостинг-провайдер завалив сайт "Новинарня" (відімкнув сервер) після скарги третьої особи, яка не задоволена змістом нашої публікації. Причому це відбулося не за рішенням якогось суду, РНБО/СБУ/МВС чи якихось регулюючих органів. Просто адвокатеса прислала в TheHost мейл із якимись пред'явами. Хостинг надіслав на одну з наших адрес листа, щоб ми дали пояснення. Лист десь загубився у спамах. І через 24 години, о сьомій з копійками вечора 16 грудня, провайдер "виключив сервер". "Новинарня" була недоступна близько години", - повідомив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3305869


  • olele
    "...пока всє ржут, оні тіхо лєзут"

    Чи можна уявити собі відкриття в Україні 2021 року приватної школи, що фінансується Газпромом, чи приватного університету, створеного підсанкційним Мейл.ру?

    В умовах триваючої війни з Росією це питання настільки абсурдне, що, здається, відповідь на нього є очевидною - це неможливо в принципі.

    Утім, просто зараз, компанії лідери російського ринку онлайн-навчання Skillbox та Geekbrain розпочали активну експансію в Україну. Обидві були частиною підсанкційної Mail.ru, обидві нещодавно були придбані Газпромом, численні дочки якого теж знаходяться під санкціями.

    Компанії відкривають "українські" філіали, агресивно інвестують великі бюджети в рекламу, масово скуповують промо-дописи на сторінках популярних блогерів, які, можливо, навіть не підозрюють, що співпрацюють з представниками держави агресора.

    У компаній, що займаються онлайн-навчанням, може не бути фізичних приміщень чи студентських гуртожитків. Але завдяки нафтогазовим надприбуткам та вибухоподібному зростанню попиту на онлайн-освіту, якщо не зупинити російську експансію зараз, то вже за кілька років вони матимуть сотні тисяч українських студентів.

    І десятки мільйонів доларів прибутку, що підуть на фінансування продовження військової агресії Росії проти України.

    У головах їхніх же студентів опиниться те, що захоче російська державна пропагандистська машина. На восьмому році війни було б комічно серйозно говорити про незалежність російських компаній від уряду. Особливо, якщо вони належать корпорації, контрольним пакетом якої володіє держава.

    Прямій військовій російській агресії завжди передує гібридна війна: спроба встановити контроль над інфосферою, економікою та культурою противника. - Іван Примаченко https://gazeta.ua/blog/56261/rosijski-osvitni-kompaniyi-zahoplyuyut-***********-rinok
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