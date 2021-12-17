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ВОЗ одобрила COVID-вакцину Covovax для экстренного применения

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ВОЗ одобрила COVID-вакцину Covovax для экстренного применения
Всемирная организация здравоохранения разрешила использование экстренной вакцины от коронавируса Covovax от американского разработчика Novavax.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз ВОЗ.

В организации отметили, что вакцина Covovax была оценена в соответствии с процедурой использования в чрезвычайных ситуациях. Основу исследований составили данные о качестве, безопасности и эффективности. В оценочную группу входили эксперты со всего мира.

"Вакцина отвечает стандартам ВОЗ по защите от COVID-19, поскольку преимущества препарата намного перевешивают любые риски. Вакцина может использоваться по всему миру", - подчеркнули в организации.

Одобрение вакцины ВОЗ является обязательным условием для попадания в список программы COVAX, а также для международных закупок.

Также читайте: Действие механизма COVAX продолжится и в 2022 году. Потом посмотрим, будет ли в нем потребность, - представитель ВОЗ в Украине Хабихт

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Топ комментарии

  • Антип61
    Ось, вже пройшла інфа про вакцинний статус першого померлого від омікрона в Британії
    UK's first Omicron death 'was unvaccinated conspiracy theorist'
  • Игорь Монахов
    Ни в тестах, ни в вакцинах не присутствует биоматериал Covid-19. !!!!
    Поэтому не только тесты, но и все вакцины - фуфло.
    Но вакцинофилы этого и слышать не хотят!!! Им пох и задание свое знают и выполняют!!!
    И когда им это пишут и спрашивают, то они не отвечаете на конкретный вопрос, а ссылаются на официальную позицию ВОЗ, и просят тебя воздержаться от фейков, ну и сразу банят...
  • Олег Беляков 1ee72182
    выводы - большинство людей сейчас вакцинировано, потому большинство и поражает омикрон.
    Потому что омикрон - новая мутация. Вакцины именно от омикрона пока НЕТ.
    Сделают - побегу вакцинироваться, даже за деньги.
    Жизнь дороже.
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