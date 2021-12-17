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Минздрав расширил список профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна

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Минздрав расширил список профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна
Министерство здравоохранения Украины своим приказом расширило список организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и структурных подразделений;
  • учреждений высшего, последипломного, профессионального, профессионально-технического, общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;
  • органов местного самоуправления;
  • учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
  • коммунальные предприятия, учреждения и организации.

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"Работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий больше взаимодействуют с большим количеством людей, а потому имеют повышенный риск инфицироваться короновирусной болезнью. Между тем, 9 из 10 госпитализированных - невакцинированы и не были защищены от тяжелого течения коронавирусной болезни. Это решение необходимо для защиты жизни и здоровья украинцев и их близких", – пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования. Работники вышеуказанных учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

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Топ комментарии

  • Nik Home 379c842c
    вначале говорю что я не антивакцинатор - я антидлббист...
    Кто объяснит - в чём смысл нарушения прав людей - насильственного насаживания на иглу вакцинации?

    Вакцинированный - такой же разносчик как и другие - даже хуже - у больного температура и он не выйдет на работу заражать других.

    Когда начнут присуждать, как минимум, возмещение убытков от издающих идиотские приказы для идиотов?
  • Александр Иванов d6cc5f54
    Эти деятели доиграются со своей всеобщей вакцинацией, а именно это и является конечной целью их действий и ограничений, до ситуации, аналогичной ситуации с болезнью Марека у кур. Подробней про эту болезнь можно посмотреть в Википедии. А вкратце дело обстоит так. Изначально болезнь давала смертность у кур около 5%. Решили, что это много, хозяйства несут убытки. Кур начали вакцинировать. Вакцинированные куры стали болеть в более легкой форме, но все равно являлись распространителями этого заболевания. В результате же взаимодействия вируса и вакцины начали появляться настолько суровые штаммы исходного вируса, которые теперь при попадании в организм непривитых кур, дают уже 100% смертность. Ничего эта ситуация не напоминает?
  • Serg Koshserg
    Дорожня карта з впровадження вакцини від гострої
    респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
    коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової
    вакцинації у відповідь на пандемію коронавірусної
    хвороби COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках

    Вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні буде
    добровільною для усіх груп населення та професійних груп.

    ЗАТВЕРДЖЕНО
    наказ Міністерства охорони
    здоров'я України
    24 грудня 2020 року № 3018
    (у редакції наказу Міністерства
    охорони здоров'я України
    від 12 липня 2021 року № 1423)
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