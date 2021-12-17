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Приговор российского суда, содержащий данные о дислокации военных РФ на Донбассе. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

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Приговор российского суда, содержащий данные о дислокации военных РФ на Донбассе. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ
Опубликован приговор Кировского райсуда РФ, в котором упоминаются военные части Вооруженных сил РФ, дислоцируемые на территории так называемых ДНР и ЛНР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий приговор опубликован на портале "Судебные решения РФ".

В приговоре приводятся слова одного из свидетелей. Он утверждал, что чиновник требовал ежемесячно 90 тыс. руб. за то, чтобы не мешать поставке продовольствия российским военнослужащим.

"Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР... Поставка продовольствия осуществлялась со склада раз в две недели. Колонна формировалась более чем из 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом свыше 1300 тонн. В ассортимент продовольствия входили мука, консервы, свежие овощи. Суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130 млн рублей", - говорится в материалах дела.

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Как сообщалось ранее, в России суд вынес приговор по делу, в материалах которого подтверждается присутствие российских военных на Донбассе и дислокация воинских частей ВС РФ на оккупированных территориях Украины.

Признание Ростовским судом присутствия российских военных на оккупированном Донбассе повлекло за собой скандал в РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о признании российским судом присутствия войск РФ на Донбассе: Это ошибка. Никаких ВС России там не было и нет

Приговор российского суда, содержащий данные о дислокации военных РФ на Донбассе 01
Приговор российского суда, содержащий данные о дислокации военных РФ на Донбассе 02
Приговор российского суда, содержащий данные о дислокации военных РФ на Донбассе 03
Приговор российского суда, содержащий данные о дислокации военных РФ на Донбассе 04
Приговор российского суда, содержащий данные о дислокации военных РФ на Донбассе 05
Приговор российского суда, содержащий данные о дислокации военных РФ на Донбассе 06
Приговор российского суда, содержащий данные о дислокации военных РФ на Донбассе 07


Топ комментарии

  • Eugene Boyko 262dcec8
    У Гаагському трибуналі Путину прогули вже записують.
  • Mora Zfayfer
    .

    азиопская паРаша - самая подлая, лживая и мерзкая страна, существовавшая на Земле.

    радует только, что день ее кончины не за горами. кирдык паРаше! Аминь.
  • Ksenia VB
    Когось розстріляють за це
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