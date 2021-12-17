Приговор российского суда, содержащий данные о дислокации военных РФ на Донбассе. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий приговор опубликован на портале "Судебные решения РФ".
В приговоре приводятся слова одного из свидетелей. Он утверждал, что чиновник требовал ежемесячно 90 тыс. руб. за то, чтобы не мешать поставке продовольствия российским военнослужащим.
"Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР... Поставка продовольствия осуществлялась со склада раз в две недели. Колонна формировалась более чем из 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом свыше 1300 тонн. В ассортимент продовольствия входили мука, консервы, свежие овощи. Суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130 млн рублей", - говорится в материалах дела.
Как сообщалось ранее, в России суд вынес приговор по делу, в материалах которого подтверждается присутствие российских военных на Донбассе и дислокация воинских частей ВС РФ на оккупированных территориях Украины.
Признание Ростовским судом присутствия российских военных на оккупированном Донбассе повлекло за собой скандал в РФ.