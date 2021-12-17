Как РФ активизирует гибридное влияние через православные церкви, - расследование
Об этом сообщает ресурс "Духовный фронт" со ссылкой на расследование международного волонтерского сообщества InfomNapalm, передает Цензор.НЕТ.
Также в расследовании указывается, что кроме Балкан россияне продолжили работать "мягкой силой" по Польше.
Так, 11 декабря 2021 года делегация российского "Фонда поддержки христианской культуры и наследия" (фонд финансируется государственной российской компанией "Росатом") посетила Белостокско-Гданьскую епархию Польской Православной Церкви.
По данным информированных источников, россияне якобы передали польским религиозным деятелям большое "пожертвование" на миллионы евро.
Опосредованно факт значительного "пожертвования" подтвердил в своих комментариях и глава этого российского фонда Егор Скопенко, возглавлявший делегацию. Он заявил, что "занимается такой благотворительностью и в других поместных церквях".
"Фонд поддержки христианской культуры и наследия", созданный государственной корпорацией "Росатом" в 2019 году, имеет разветвленную структуру и может использоваться Кремлем для гибридного влияния, лоббирования и прикрытия российских финансовых операций за рубежом.
На сайте фонда указано, что проекты "Фонда поддержки христианской культуры и наследия" реализуются в 15 странах, среди которых Болгария, Грузия, Турция, Финляндия, США, Испания, Швеция, Босния и Герцеговина, Израиль, Франция, Сирия, Польша, Ливан, Исландия и Россия.