Как РФ активизирует гибридное влияние через православные церкви, - расследование

Недавно архиепископ Православной Церкви Украины Евстратий Зоря обратил внимание, что активные рабочие поездки заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Российской Православной Церкви (РПЦ) протоиерея Николая Балашова по маршруту Белград (Сербия) – Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Загреб (Хорватия) не случайно налагаются на активизацию обострения событий на Балканах. Он отметил, что этот отдел РПЦ еще с советских времен использовался Кремлем для прикрытия ведения агентурной и разведывательной работы за границей.

Об этом сообщает ресурс "Духовный фронт" со ссылкой на расследование международного волонтерского сообщества InfomNapalm, передает Цензор.НЕТ.

Также в расследовании указывается, что кроме Балкан россияне продолжили работать "мягкой силой" по Польше.

Так, 11 декабря 2021 года делегация российского "Фонда поддержки христианской культуры и наследия" (фонд финансируется государственной российской компанией "Росатом") посетила Белостокско-Гданьскую епархию Польской Православной Церкви.

По данным информированных источников, россияне якобы передали польским религиозным деятелям большое "пожертвование" на миллионы евро.

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Опосредованно факт значительного "пожертвования" подтвердил в своих комментариях и глава этого российского фонда Егор Скопенко, возглавлявший делегацию. Он заявил, что "занимается такой благотворительностью и в других поместных церквях".

"Фонд поддержки христианской культуры и наследия", созданный государственной корпорацией "Росатом" в 2019 году, имеет разветвленную структуру и может использоваться Кремлем для гибридного влияния, лоббирования и прикрытия российских финансовых операций за рубежом.

На сайте фонда указано, что проекты "Фонда поддержки христианской культуры и наследия" реализуются в 15 странах, среди которых Болгария, Грузия, Турция, Финляндия, США, Испания, Швеция, Босния и Герцеговина, Израиль, Франция, Сирия, Польша, Ливан, Исландия и Россия.

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