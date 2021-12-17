Газопровод "Северный поток-2" является экономическим проектом и в нем нет "политической составляющей", - официальный представитель правительства Германии Гебештрайт
В таком ключе высказался официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт на брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Речь идет об административно-правовом вопросе, который решается в соответствии с правом и законом, нет никакого политического влияния... Все делается на основе административно-правовых критериев, и нет связи с какими-либо другими вещами", - заявил Гебештрайт в ответ на вопрос, влияет ли на процесс сертификации газопровода ситуация вокруг Украины.
Проект, по его словам, был одобрен на законных основаниях.
Гебештрайт вспомнил высказывания канцлера Олафа Шольца по результатам саммита ЕС.
Глава правительства на брифинге ранее заявил, что "Северный поток-2" является "проектом частного сектора, который продвинулся до такой степени, что на сегодняшний день имеется утвержденный газопровод, и остался решить частичный вопрос относительно того, насколько он отвечает критериям энергетического закона европейских стран по анбандлингу". Этот вопрос власти Германии "решают абсолютно аполитично, хотя и консультируются со многими людьми, процесс продолжается",- заявил Шольц.
Он считает, что этот вопрос не связан с теми мерами, которые обсуждаются в ЕС в контексте недопущения нарушения со стороны России территориальной целостности Украины.
Шольц при этом отметил, что Германия чувствует большую ответственность за то, чтобы Украина и дальше оставалась страной-транзитером газа и очень настойчиво работала, чтобы гарантировать продление соответствующего контракта. "Мы будем и дальше чувствовать ответственность за то, чтобы транзит через Украину работал, и чтобы сама страна могла хорошо развиваться", - добавил глава правительства ФРГ.
При управлении правительством Ангелы Меркель долгое время говорили о газопроводе как об "экономическом проекте", но впоследствии сама Меркель признала, что в нем есть "политическое измерение".
На фоне угрозы новой агрессии РФ против Украины многие политики и эксперты призывают Берлин четко заявить Москве о том, что в случае такой агрессии газопровод не будет введен в эксплуатацию. В настоящее время идет процедура его сертификации в Федеральном сетевом агентстве. Она не будет завершена к середине следующего года.