В Днепре впервые в истории появилась объездная дорога, - ОГА. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Днепропетровская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Новый Южный обход является трассой 1-й категории и имеет по две полосы в каждую сторону. Автодорогу построили по программе "Большая стройка".
Объездную создавали современными технологиями. В общей сложности сделали 7 слоев "дорожной одежды", между которыми на отдельных участках проложили геомембрану. Она будет защищать автодорогу от попадания грунтовых вод и способствовать водоотводу во время осадков. Также на дороге нанесли специальную "пластиковую" светящуюся ночью разметку. Дорога рассчитана на любые легковые и грузовые автомобили.
Прежде чем запускать основное движение по новой дороге, покрытие протестировали. Испытания доверили важным раритетам – строительной технике 1930-70-х годов. "На прочность" трассу опробовали ГАЗ, ЗИС, ЗИЛ, КАВЗ 30-70-х годов ХХ века и современные грузовики Ford. Общий вес автомобилей – более 500 тонн.
"В этом году в Днепропетровской области построено и отремонтировано более 550 км дорог – государственных и местных. Среди самых масштабных проектов – объездная дорога Днепра, по которой уже открыли движение. Она будет разгружать город от транзитного транспорта. А значит, фуры не будут разрушать улицы областного центра", – рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Пропускная способность Южного обхода Днепра – до 20 тыс. машин в сутки.
Напомним, 1 декабря во время ежегодного Послания о внутреннем и внешнем положении Украины Президент Владимир Зеленский сообщил, что по инициированной им программе "Большая стройка" в Украине уже отремонтировали и построили в общей сложности 13 тысяч км дорог.