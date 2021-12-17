Зеленский обсудил с Джонсоном вопросы энергетической безопасности и дальнейшие шаги по деэскалации российской агрессии
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Твиттере Зеленского.
"Провел продуктивный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили вопросы энергетической безопасности. Скоординировали дальнейшие шаги по деескалации ситуации вокруг Украины и мирному урегулированию на Донбассе. Ценю твердую и неизменную поддержку Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
В свою очередь, пресс-служба британского правительства также обнародовала информацию по итогам разговора Джонсона и Зеленского в пятницу, пишет Европейская правда.
Джонсон отметил, что Британия поддерживает территориальную целостность Украины и что он говорил об этом Путину.
"Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания будет использовать все свои дипломатические и экономические силы вместе с союзниками, чтобы предотвратить любую агрессию России в отношении Украины", - говорится в сообщении.
Джонсон и Зеленский обсудили важность уменьшения зависимости Украины и других европейских государств от российского газа и необходимость развития экологически чистых источников энергии, заявили в Лондоне.
Джонсон отметил важность выполнения всеми сторонами Минских соглашений.
Лидеры согласились с ценностью диалога, в том числе с Россией, и решили оставаться в тесном контакте, говорится в сообщении.