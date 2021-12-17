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Украина увеличила запасы угля на 100 тысяч тонн, - Шмыгаль

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Украина увеличила запасы угля на 100 тысяч тонн, - Шмыгаль
Фото: Рейтер
Украина увеличила запасы угля на 100 тыс. тонн и продолжит наращивать их примерно на 300 тыс. тонн в месяц

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге по итогам заседания Координационного энергетического штаба в пятницу вечером.

"На сегодняшний день склады уже выросли по сравнению с периодом две-три недели назад на 100 тыс. тонн, и эта работа, эта тенденция продолжается", - сказал он на брифинге по итогам заседания координационного энергетического штаба.

По его словам, этой зимой поставки украинского и импортного энергоугля на ТЭС будут составлять около 2 млн тонн/месяц, тогда как его использование прогнозируется в объеме 1,7-1,9 млн тонн, что позволит накапливать на складах по 0,3-0,5 млн тонн в месяц.

Как сообщалось, запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний Украины на 17 декабря 2021 года составляют 447,4 тыс. тонн, что на 15,2% выше, чем на 1 декабря (388,3 тыс. тонн).

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