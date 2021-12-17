Украина намерена увеличить добычу природного газа до 23-25 ​​млрд. куб. м в год за 3-4 года, - заместитель главы ОП Шурма

Украина намерена полностью снабжать себя природным газом за счет сокращения его потребления на 30-40% в результате программы термомодернизации и роста добычи с 18-19 млрд куб. м до 23-25 ​​млрд куб. м в год в ближайшие три-четыре года.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма.

"Параллельно будет работать над программой увеличения добычи природного газа и других полезных ископаемых в Украине для того, чтобы добыча увеличилась с существующих 18-19 млрд куб. м хотя бы до 23-25 млрд куб. м на протяжении ближайших трех-четырех лет", – сказал он на брифинге в Киеве пятницу.

Шурма добавил, что с марта-апреля начнется реализации программы термомодернизации, в рамках которой в течение 7-10 лет намечено модернизировать "абсолютное большинство" 180 тыс. жилых домов и 20 тыс. объектов социальной сферы.

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Он уточнил, что план на следующий год – 5 тыс. жилых домов и "сотни" объектов социальной сферы.

"В целом ожидаем, что это позволит сократить потребление газа на 30-40%... И, таким образом, чтобы страна была самодостаточна в отношении природного газа", – подчеркнул замглавы ОП.

Как сообщалось, в конце 2016 года правительство утвердило Концепцию развития газодобывающей отрасли Украины до 2020 года, которая предполагала увеличение добычи природного газа с 19,9 млрд куб. м в 2015 году (в 2013 году – 21,4 млрд куб. м) до 27,6 млрд куб. м в 2020 году. В частности, государственное "Укргазвыдобування" должно было нарастить ее до 14,5 млрд куб. м в 2016 году и 20,1 млрд куб. м.

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По данным ОГТСУ, добыча газа в Украине в 2020 году составила 19,7 млрд куб. м (-4,4% к 2019-му), в том числе "Укргазвыдобування" – 14,2 млрд куб. м.

Согласно данным НКРЭКУ, одновременно Украина в 2020 году увеличила валовое потребление природного газа на 5,5% (на 1,55 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 29,8 млрд куб. м.

По словам главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, стране приходится импортировать около 10 млрд куб. м природного газа, хотя еще не так давно при потреблении около 55 млрд куб. м импорт превышал 30 млрд куб. м.