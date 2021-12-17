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Российский суд подтвердил присутствие войск РФ в Украине, - посольство США в Украине

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Российский суд подтвердил присутствие войск РФ в Украине, - посольство США в Украине
Российский суд подтвердил известное всем - присутствие войск РФ на территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства США, размещенном в Твиттере.

"Российский суд подтвердил то, что мы все знаем - российские войска размещены в Украине. Россия является агрессором, а не посредником", - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, в России суд вынес приговор по делу, в материалах которого подтверждается присутствие российских военных на Донбассе и дислокация воинских частей ВС РФ на оккупированных украинских территориях.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ошибкой информацию о присутствии российской армии на Донбассе.

В украинском МИД назвали решение суда юридическим прецедентом и "явкой с повинной", которые укрепят позицию Украины в производствах против России в международных судах.

Читайте: Приговор российского суда, содержащий данные о дислокации военных РФ на Донбассе. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

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Топ комментарии

  • DJ ZE baryga 73%
    русня спалилася на рішенні суду. Спочатку кричали, то фейк, потім опечЯтка і знесли статтю.
    А кеш **** все пам'ятає
  • AbOriginal_UA
    Тут есть только один вопрос: шо там с судьей ?
    Отправили на подвал, в психушку, закопали, насыпали новичка в трусы, выбросилась с окна....???
  • Иван Иван 31509c93
    ну так отключайте от свифт, приняли же вчера такое решение.
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