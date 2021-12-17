Российский суд подтвердил присутствие войск РФ в Украине, - посольство США в Украине

Российский суд подтвердил известное всем - присутствие войск РФ на территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства США, размещенном в Твиттере.

"Российский суд подтвердил то, что мы все знаем - российские войска размещены в Украине. Россия является агрессором, а не посредником", - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, в России суд вынес приговор по делу, в материалах которого подтверждается присутствие российских военных на Донбассе и дислокация воинских частей ВС РФ на оккупированных украинских территориях.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ошибкой информацию о присутствии российской армии на Донбассе.

В украинском МИД назвали решение суда юридическим прецедентом и "явкой с повинной", которые укрепят позицию Украины в производствах против России в международных судах.

Читайте: Приговор российского суда, содержащий данные о дислокации военных РФ на Донбассе. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ