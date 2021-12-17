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Столтенберг отверг требование России не принимать Украину в НАТО: "Это зависит только от Украины и стран-участниц Альянса"

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Столтенберг отверг требование России не принимать Украину в НАТО: "Это зависит только от Украины и стран-участниц Альянса"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил право России требовать не принимать в ряды Альянса Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, в пятницу Столтенберг подтвердил, что в НАТО ознакомились с требованиями России. Он заявил, что НАТО не будет принимать никаких постановлений, которые бы запрещали вступление Украины, и отметил, что это зависит только от Украины и стран-участниц Альянса.

"Любой диалог с Москвой должен учитывать беспокойство НАТО по поводу действий России, а также строиться на основных принципах и документах европейской безопасности и проходить в рамках консультаций с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина", - заявил Столтенберг на брифинге. Он также добавил, что 30 стран-членов НАТО "ясно дали понять, что если Россия пойдет на эскалацию, то мы готовы работать над укреплением оборонных мер".

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Российский проект Соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО размещен в пятницу на сайте МИД России.

Проект содержит девять статей, предусматривающих отказ НАТО от расширения, в частности от присоединения Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

США заявили, что осведомлены о предложениях России о гарантиях безопасности в Европе и ведут обсуждение с европейскими союзниками и партнерами.

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Топ комментарии

  • AbOriginal_UA
    В России на верфи загорелся военный корабль:
    https://www.rbc.ua/rus/news/rossii-verfi-zagorelsya-*******-korabl-postradavshie-1639761738.html
  • Bogdan Resvii
    Причиной загорания стала вышедшая из строя система охлаждения пердака у одного из бабы-ещё-нарожайцев на корабле, не выдержавшая нагрузки после заявления Столтенберга.
  • St N
    Столтенберг отличный мужик! Прямо как из времен Рейгана, Тетчер. Ноль иллюзий у него по поводу рашки.
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