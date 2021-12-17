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На верфи в Санкт-Петербурге горит недостроенный корвет ВМС РФ. ФОТО

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В России на "Северной верфе" в Санкт-Петербурге горит строящийся военный корвет "Проворный".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

На верфи в Санкт-Петербурге горит недостроенный корвет ВМС РФ 01

"Огонь распространился на 800 кв. м. Это почти весь корвет "Проворный"", - говорится в сообщении.

На верфи в Санкт-Петербурге горит недостроенный корвет ВМС РФ 02
На верфи в Санкт-Петербурге горит недостроенный корвет ВМС РФ 03

Отмечается, что причины пожара на военном корабле неясны.

На верфи в Санкт-Петербурге горит недостроенный корвет ВМС РФ 04

"По предварительным данным, активные работы на корвете в пятницу не проводились, поэтому причины пожара пока неясны. Пожар гасят, ущерб будет понятен, когда работу завершат пожарные", - сообщил источник ИФ.

Корвет "Проворный" строится для Тихоокеанского флота РФ. Корабль должны были сдать в 2022 году.

Топ комментарии

  • Aleksey NotBad
    Говорят,что загорелась замасляная стопка визиток Яроша от случайной искры электросварки
  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Корвет- просто огонь )
  • Rhodesian
    "смелее товарищи, все по местам, последний парад наступает...."
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