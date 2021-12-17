Россия продолжает удерживать на границе с Украиной значительные силы, используя для их обеспечения коммерческие рейсы самолетов и поездов, - СNN

Россия продолжает удерживать значительные военные силы вблизи украинской границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ, цитируя CNN, со ссылкой на разведданные США.

"Россия начала использовать коммерческие воздушные и ж/д маршруты для поддержки военных", - говорится в публикации.

Отмечается, что такая же воздушная и железнодорожная активность была замечена во время весеннего наращивания военной мощи России, которое в конце концов было остановлено.

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По последним оценкам разведки США, на границе с Украиной и вокруг нее развернуто более 50 так называемых батальонных тактических групп, еще шесть находятся в пути. Эти группы, в состав которых могут входить по 900 человек личного состава, представляют собой диверсифицированные самодостаточные боевые подразделения, в которых сосредотачиваются живая сила, артиллерия, противотанковые системы, разведывательные и инженерные мощности. Такие группы сыграли ведущую роль в российской военной активности в Украине в 2014 году.

Недавние спутниковые снимки, сделанные Maxar Technologies и предоставленные CNN, показывают, что Россия сосредоточила войска и технику на расстоянии 50 км от границы с Украиной. Изображения показывают увеличение в период с 7 сентября по 5 декабря количества российской военной техники в российском селе Солоти в Белгородской области. По словам экспертов, Россия, похоже, создает новый полк в составе своей 3-й мотострелковой дивизии сухопутных войск.

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Основной источник наращивания российской военной мощи наблюдается в 6-й армии, 1-й – в Воронеже, 41-й – в Ельне и 58-й и 49-й армиях – в Крыму.

Следующим шагом России может служить призыв резервных сил.

Администрация Байдена считает возможным предотвратить российское вторжение, поскольку полагает, что Путин еще не принял соответствующее решение.